Wandering Sword: Die Demo-Version lässt euch Wuxia-Abenteuer im HD2D-Look erleben

Spiral Up Games und The Swordman Studio (ehemals Xiameng Game) haben – im Rahmen der „Steam Next Fest“-Feierlichkeiten – eine Demo zu Wandering Sword angekündigt. Die Anspielversion soll heute via Steam veröffentlicht werden.

Das im Mai 2022 angekündigte Spiel, erinnert mit seiner Optik unweigerlich an die HD2D-Titel von Square Enix. Nicht zuletzt an das im letzten Jahr revitalisierte Live A Live. Ob es sich tatsächlich auch so spielt, könnt ihr im Zuge der Demo-Version herausfinden, die übrigens bis zum 28. Februar verfügbar ist.

Aldric Chang, seines Zeichens CEO von Spiral Up Games, äußerte sich auch zu Wandering Sword:

Wandering Sword ist ein strahlendes Beispiel für die Art von hochwertigen Indie-Spielen, die Spiral Up als Spieleherausgeber repräsentieren und auf die Weltbühne bringen möchte. Es beinhaltet antike Orte, eine reiche Geschichte, Heldentaten und coole Kampfkünste. Wir lieben es und wir sind sicher, dass RPG-Fans es auch lieben werden!

Rundenbasierte Martial-Arts

Die Macher selbst bezeichnen ihr Spiel übrigens als ein „Wuxia-style Pixel RPG“. Wuxia ist ein Genre der chinesischen Literatur oder chinesischer Filme, in dem Kämpfe von Soldaten, Schwertkämpfern und anderen sowie historische oder pseudohistorische Schauplätze im Vordergrund stehen und oft um fantastische Elemente ergänzt werden.

Ihr übernehmt die Rolle eines jungen Mannes, der versehentlich in eine Fehde verwickelt und schwer vergiftet wird. Der Sektenführer von Wudang kommt euch zu Hilfe und seitdem träumt ihr davon, ein großer Wuxia zu werden. Euch erwarten rundenbasierte Kämpfe und Hunderte Martial-Arts-Moves. Die meisten der NPCs im Spiel sind Teil eines Friendship-Systems. Steigert die Affinität zu den NPCs, um sie letztlich auch rekrutieren zu können.

Die Veröffentlichung ist bisher nur für PC-Steam geplant, einen Termin gibt es aber noch nicht. Die Steam-Seite weist neben chinesischen Texten auch englische aus.

Wandering Sword im „Steam Next Fest“-Trailer

Bildmaterial: Codename: Wandering Sword, The Swordman Studio, Spiral Up Games