One Piece: Das neue Sammelkartenspiel kommt jetzt auch nach Deutschland

Ruffy und seine Piratenbande warten auf euch – diesmal jedoch in Form eines neuen Sammelkartenspiels! Das neue Trading Card Game ging im Sommer in Japan an den Start und findet jetzt dank Panini auch den Weg zu uns.

Noch hat Panini ein bisschen Lieferprobleme, man wartet noch auf die Starter-Sets. Doch ihr könnt bereits anfangen mit dem Sammeln, denn zahlreiche Booster und Flowpacks, Fatpacks und Bundles sind bereits verfügbar. Die Starter-Set sind bereits vorbestellbar.

Euch erwarten euch insgesamt 225 Sammelkarten und 9 Limited Edition Cards mit den Charakteren der japanischen Kult-Serie, zu der Netflix derzeit eine Live-Action-Verfilmung in Arbeit hat. Das Gold Roger Bundle* ist bereits lieferbar und 98 Karten und 4 der 9 Limited Edition Cards für jetzt reduzierte 28,00 Euro statt 36,37 Euro.

Mit dem One Piece Schnupperbundle* erwartet euch ein Starter-Set und zusätzlich 10 Booster – es jetzt für 25,99 Euro statt 29,89 Euro bei Panini vorbestellbar. Wer ganz preisgünstig einsteigen möchte, bekommt das One Piece Flowpack mit sechs Karten* für 1,99 Euro oder ein Fatpack mit 26 Karten* für 7,50 Euro.

Bildmaterial: One Piece Card Game, Bandai