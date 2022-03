One Piece: Ein erster Blick auf die Karten des neuen Sammelkartenspiels

Während des heutigen COO-Updates zu One Piece gab es auch erste Einblicke zum kommenden Sammelkartenspiel. Es soll im Juli 2022 in Japan in den Verkauf gehen und anschließend auch weltweit erscheinen. Vier Starter-Decks gibt es zu Beginn, dazu Booster-Packs, jeweils 12 Karten sind enthalten.

Die vier Starter-Decks seht ihr schon auf der offiziellen Website. Interessant ist natürlich ein erster Blick auf die Illustrationen der Karten und genau den gewährte man den Fans. Präsentiert wurden drei Karten, die als Motive Sabo, Trafalgar D. Water Law und Roronoa Zoro zeigen.

Der One-Piece-Manga ist mit über 490 Millionen verkauften Ausgaben die erfolgreichste Reihe der Welt. Neben einem Anime 1999, erhielt die Reihe auch zahlreiche Videospiele. Das neuste wurde heute mit One Piece Odyssey angekündigt.

Dazu gab es auch zahlreiches anderes Merchandise, unter anderem auch Sammelkartenspiele. Das letzte war One Piece Kizuna Boost aus dem Jahr 2015. Kizuna Boost bekommt jetzt einen Nachfolger.

via Siliconera, Bildmaterial: One Piece Card Game, Bandai