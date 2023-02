One Piece: Netflix-Serie sticht noch 2023 in See und präsentiert neues Promo-Material

Netflix veröffentlichte kürzlich via Twitter ein neues Poster zur Live-Action-Serie von One Piece. Wie das Poster verrät, dürfen wir noch in diesem Jahr mit der Serienadaption rechnen. Wann genau es so weit ist, bleibt jedoch abzuwarten.

Bereits 2020 gab Netflix grünes Licht für das Live-Action-Projekt zum weltweit beliebten Piraten-Franchise, an dem neben Erfinder Eiichirō Oda selbst, auch Marty Adelstein und Becky Clements beteiligt sind. Laut Netflix soll die erste Staffel zunächst 10 Episoden umfassen.

Diese werden in Zusammenarbeit mit den Tomorrow Studios produziert. Als ausführende Produzenten der One-Piece-Serie zeichnen sich Steven Maeda (Lost, Akte X) und Matt Owens (Luke Cage, Agents of Shield) verantwortlich.

Während Manga und Anime munter weiterlaufen, segelte die sympathische Piratentruppe zuletzt auch wieder in virtuellen Gewässern. One Piece Odyssey stellt die bisher beste One-Piece-Adaption dar, wie wir in unserem Test festgemacht haben. Der Titel ist seit dem 13. Januar 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series und seit dem 12. Januar 2023 für Steam erhältlich.

via IGN, Bildmaterial: One Piece, Netflix