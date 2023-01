Metal Gear: Synchronsprecher von Raiden sorgt für Spekulationen über ein Showcase

Die Gerüchte um eine Wiederbelebung von Metal Gear sind so alt wie jene zu Silent Hill. Nun wissen wir allerdings, dass sich jene zu Silent Hill tatsächlich im größten Umfang als wahr erwiesen haben. Nicht wenige glauben deshalb, dass es auch für Metal Gear nur noch eine Frage der Zeit ist.

Auch Quinton Flynn ist offensichtlich dieser Ansicht und das ist interessant, weil er es möglicherweise genau wissen könnte. Flynn ist Synchronsprecher von Raiden in Metal Gear Solid: Revengeance sowie Metal Gear Solid 2 und Metal Gear Solid 4.

Bei Twitter bewarb er mit einem kleinen Video seinen Webauftritt bei Cameo. Man kann dort für vergleichsweise kleines Geld auch privat ziemlich große Stimmen buchen. „Für personalisierte Videos und Feierlichkeiten“, kommentiert Flynn.

Ein Twitter-Nutzer erinnert in einer Antwort auch an Feierlichkeiten, nämlich an die zum 10. Geburtstag von Metal Gear Rising, der nächsten Monat stattfindet. Vielleicht würde es dann sogar ein Metal Gear Rising 2 geben und ein Metal Gear Showcase, ergänzt ein weiterer Nutzer.

Pures Fandom, doch auch Quinton Flynn stimmt dann in diese kleine Unterhaltung ein und kommentiert: „Bleibt dran für die Dinge, die in den nächsten Wochen angekündigt werden“. Er schließt mit einem Augenzwinkern ab. Seitdem wird der Tweet gut geteilt und wenn er in den nächsten Stunden auch noch gelöscht wird, dürfte das die Spekulationen nur noch mehr entfachen.

Medienberichten von VGC und Eurogamer zufolge würde es eine „neue Version“ von Metal Gear Solid 3 geben, ebenso wie Remaster der ersten Spiele. Wenn man sich anschaut, in welchem Umfang sich die Berichte zu Silent Hill bestätigten, scheint alles möglich.

Bildmaterial: Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Konami