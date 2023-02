Like a Dragon: Ishin stellt euch Komponist Alex Moukala und Cosplayer Vampy Bitme an die Seite

Erst kürzlich berichteten wir, dass sich SpielerInnen darauf freuen dürfen, in Like a Dragon: Ishin! von zwei beinharten Yakuza-Fans begleitet zu werden. Wrestler Kenny Omega und Schauspieler Rahul Kohli geben sich nämlich die Ehre und unterstützen SpielerInnen in Form sogenannter „Trooper Cards“. Die Cameo-Auftritte hören hier aber nicht auf – Publisher SEGA präsentierte nun nämlich zwei weitere Gastcharakterte.

Alex Moukala bringt den Funk, Vampy Bitme verführt eure Feinde

Alex Moukala unterstützt euch etwa mit seiner Fähigkeit, Gegner via Schockwelle in die Ferne zu stoßen. Nicht unpassend, ist der Komponist und YouTuber doch für seine „funky“ Neuinterpretationen bekannter Musikstücke aus der Videospielwelt bekannt. Auf einem weiteren YouTube-Channel widmet er sich zudem Tutorials zum Schreiben orchestraler Musik. Ganz schön emsig!

Außerdem gesellt sich auch Model und Kostümbildnerin Linda Le zu eurem Trooper-Deck. Auch bekannt als Vampy Bitme, dürfte sie vielen durch ihre Cosplays bekannt sein – unter anderem auch mit einigen zur Like-a-Dragon-Reihe. In „Ishin!“ hilft ihre Karte euch dabei, Feinde zu verführen. So habt ihr leichtes Spiel, mit ihnen den Boden aufzuwischen.

Neben Kenny Omega, Rahul Kohli sowie Alex Moukala und Vampy Bitme wird es zwei weitere Gastauftritte geben, die Sega in den nächsten Wochen bis zum Launch sicher noch vorstellen wird. Okita Soji gehört nicht dazu – er ist einer der Hauptcharaktere in Like a Dragon Ishin und sein Antlitz dürfte Yakuza-Fans sehr vertraut vorkommen. Auch ihn stellte Sega in einem neuen Trailer vor.

Like a Dragon: Ishin! erscheint am 21. Februar 2023. Für PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox wird es auch eine Handelsversion geben, die bei Amazon* auch schon vorbestellbar ist.

Alex Moukala im Video

Vampy Bitme im Video

Okita Soji in Like a Dragon: Ishin!

Bildmaterial: Like a Dragon: Ishin!, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio