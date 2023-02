Dessert de Otomate 2023: Neue Videos zu kommenden Projekten

Auf dem Event „Dessert de Otomate 2023“ hat Otomate neue Informationen zu kommenden Projekten der Firma enthüllt und dazu neue Videos veröffentlicht.

Alice in the Country of Spades: Wonderful Black World (Switch)

Die Fortsetzung des Titels Alice in the Country of Spades: Wonderful White World, der im September 2021 erschienen ist. Die Veröffentlichung ist für den 3. August geplant.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

9 R.I.P. (Switch)

Eine seltsame Liebesgeschichte, welche in anderen Welten spielt. Je monströser jemand ist, desto liebreizender. Die Veröffentlichung soll noch in diesem Jahr stattfinden.

My9Swallows TOPSTARS LEAGUE (Switch)

Hier geht es um Baseball! Die Protagonistin soll ihr Team zur Meisterschaft führen. Es entstehen dabei auch romantische Beziehungen zu den Team-Mitgliedern.

Altergear Title #4 (Switch)

Das Team von Altergear (Schwestergesellschaft von Otomate) rekrutiert neue Mitarbeiter. Der Name des Titels, die Geschichte und die Charaktere werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

via Gematsu, Bildmaterial: Idea Factory, Otomate