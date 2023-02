Jetzt für die Collector’s Edition zu Zelda: Tears of the Kingdom zur Vorbestellung anmelden

Heute Nacht präsentierte Nintendo nicht nur einen neuen Trailer zu Zelda: Tears of the Kingdom, sondern stellte auch eine Collector’s Edition vor. Der Inhalt: Neben dem Spiel ein Steelbook, ein Stahlposter, ein Artbook und ein Pin-Set.

Seitdem möchten Fans natürlich wissen, wann und wo man diese Sammleredition vorbestellen kann. Denn Sammlereditionen von Nintendo kann es mitunter ganz schnell vergriffen sein.

Ab sofort könnt ihr euer Interesse für die Collector’s Edition und die neue amiibo-Figur im My Nintendo Store vormerken lassen. Bisher ist nicht bekannt, ob die amiibo-Figur und die Sammleredition exklusiv im My Nintendo Store verfügbar sein werden. Doch bisher gibt es dafür keine Anzeichen.

Funktionierte zuletzt … nicht so gut

Eine Vormerkung verspricht euch eine E-Mail zur Verfügbarkeit der Produkte im My Nintendo Store. Man würde dann „zu den Ersten“ gehören, die von Nintendo informiert werden. Allerdings: In der Vergangenheit hat das mit Xenoblade Chronicles 3 alles andere als gut funktioniert.

Man kann nur hoffen, dass Nintendo bis zum Mai im My Nintendo Store besser aufgestellt ist. Und sicherlich auch, dass amiibo und Sammleredition auch ihren Weg in den breiten Handel finden. Schnell und gut informiert seid ihr bei Nerdy Deals 24/7 bei Twitter.

Zelda: Tears of the Kingdom erscheint im Mai

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 und ist ein Nachfolger zu Zelda: Breath of the Wild. Neben den weitläufigen Landschaften von Hyrule wird zudem der weite Himmel über dem Land erkundbar gemacht. Link wird außerdem neue Fähigkeiten nutzen können, um einmal mehr die finsteren Mächte, die das Königreich bedrohen, zurückschlagen zu können.

Die amiibo-Figur von Link zeigt ihn übrigens in seiner schon jetzt ziemlich bekannten Pose mit dem ausgestreckten Arm. Wenn ihr die Figur einlest, könnt ihr einen besonderen Stoff für Links Parasegel freischalten.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo