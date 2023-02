Mario Kart 8 Deluxe bekommt im Frühjahr vierte DLC-Welle mit einer brandneuen Strecke

Mario Kart 8 Deluxe wird auch Jahre nach seiner Veröffentlichung immer noch mit neuen Inhalten versorgt. Es soll insgesamt sechs Wellen im Booster-Streckenpass geben, die das Spiel um neue Strecken und Fahrer erweitern. In der aktuellen Nintendo Direct hat Nintendo den Zeitraum und die Inhalte der vierten Welle bekannt gegeben.

Vierte Welle des Booster-Streckenpass kommt angeschwappt

Demnach soll die vierte Welle im Frühling 2023 erscheinen. Einen genauen Termin nannte Nintendo bislang noch nicht. Bisher sind Welle 1 am 18. März 2022, Welle 2 am 4. August 2022 und Welle 3 am 7. Dezember 2022 erschienen. Es könnte also sein, dass in 2023 ein ähnlicher Rhythmus erfolgt.

Das Highlight ist die brandneue Strecke Yoshis Eiland. Hier können wir mit Pilzen über Yoshis Heimatinsel heizen. Das geht ab der vierten Welle auch mit Birdo, denn die Dame ist als neuer Charakter in Welle 4 enthalten. Ihr Debüt hatte sie in Mario Kart: Double Dash.

Wer sich den Streckenpass kaufen möchte, muss 24,99 Euro für die insgesamt sechs Wellen ausgeben. Mitglieder von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket zahlen nichts für den Booster-Streckenpass. Die sechs Wellen sollen bis Ende 2023 erscheinen.

Den Ankündigungstrailer zu Welle 4:

