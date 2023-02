Japanische Verkaufscharts: Die PlayStation 5 ist in Japan im deutlichen Aufwärttrend

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 30. Januar bis zum 5. Februar 2023 liegen vor. Es gibt keine Neueinsteiger in den Top 30, demzufolge stehen Pokémon Karmesin und Purpur einmal mehr an der Spitze. Der Vorsprung auf das Rest des Feldes schrumpft aber.

Interessanter ist in dieser Woche der Blick in die Hardware-Charts. Dort wird die PlayStation 5 nämlich immer stärker. Diesmal wurden 76.000 Geräte verkauft, Platz eins. Es ist eine weitere Steigerung im Vergleich zu den Vorwochen, in denen 53.000 respektive 38.000 Einheiten verkauft wurden.

In Japan ist Scalping weiterhin ein großes Problem. Konsolen werden gekauft und im Ausland wegen des aktuell schwachen Yen noch gewinnbringender verkauft. Doch der Aufwärtstrend ist nicht nur darauf zurückzuführen, auch wenn es auffällig ist, dass die Software-Charts diesen Anstieg nicht mit Spielen untermauern.

[NSW] Pokémon Karmesin & Purpur (TPC, 11/18/22) – 31.191 (4.807.491) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 14.298 (3.862.841) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 13.858 (5.142.172) [NSW] Fire Emblem Engage (Nintendo, 01/20/23) – 12.920 (185.920) [NSW] Story of Seasons: A Wonderful Life (Marvelous, 01/26/23) – 9.522 (50.281) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 7.723 (3.032.742) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 7.461 (994.203) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 6.346 (1.169.936) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 6.128 (5.116.872) [NSW] Momotaro Dentetsu (Konami, 11/19/20) – 4.480 (2.840.736) [NSW] Dragon Quest Treasures (Square Enix, 12/09/22) – 4.282 (268.894) [PS5] Forspoken (Square Enix, 01/24/23) – 4.069 (33.124) [PS5] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) – 3.709 (275.930) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 3.312 (7.426.431) [NSW] 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 3.178 (1.082.581) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 2.937 (3.344.415) [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bamco, 09/22/22) – 2.908 (150.150) [NSW] Disgaea 7: Vows of the Virtueless (Nippon Ichi, 01/26/23) – 2.735 (13.094) [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 2.713 (2.131.913) [NSW] Kirby und das vergessene Land (Nintendo, 03/25/22) – 2.312 (994.788) [NSW] FIFA 23 Legacy Edition (EA, 09/30/22) – 2.095 (85.688) [PS4] One Piece Odyssey (Bandai Namco, 01/12/23) – 2.044 (45.173) [NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak (Capcom, 06/30/22) – 2.040 (304.533) [NSW] One Piece: Pirate Warriors 4 (Bandai Namco, 03/26/20) – 1.965 (199.875) [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 Special Price (SEGA, 11/17/22) – 1.914 (35.883) [PS5] One Piece Odyssey (Bandai Namco, 01/12/23) – 1.903 (34.120) [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo, 01/11/19) – 1.810 (1.234.772) [PS5] Horizon Forbidden West (SIE, 02/18/22) – 1.793 (146.351) [NSW] Bayonetta 3 (Nintendo, 10/28/22) – 1.613 (68.498) [NSW] Pokémon Sinnoh-Remakes (TPC 11/19/21) – 1.583 (2.622.069)

Die Hardware-Charts:

PlayStation 5 – 76.450 (2.343.017) Switch OLED Model – 32.780 (3.849.141) PS5 Digital Edition – 16.576 (361.727) Xbox Series S – 14.277 (244.155) Switch – 12.415 (19.163.038) Switch Lite – 10.541 (5.195.707) PlayStation 4 – 953 (7.851.829) Xbox Series X – 367 (173.885) New 2DS XL (inkl. 2DS) – 70 (1.190.450)

via Gematsu, Bildmaterial: Sony PlayStation