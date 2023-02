Game-Boy-Titel im Monatstakt? Nintendo äußert sich zum Zeitplan für neue Spiele

Nintendo nutzte die letzte Ausgabe von Nintendo Direct, um ein Retro-Feuerwerk abzufeuern – das Unternehmen ergänzte Nintendo Switch Online nämlich endlich um diverse Game-Boy-Spiele. BesitzerInnen des Erweiterungspakets freuen sich zudem über diverse Game-Boy-Advance-Titel.

Game-Boy-Titel im Monatstakt?

Eine Liste der verfügbaren Titel und weiteren, die in Zukunft folgen sollen, teilte man auch mit. Wann genau der Nachschub kommen soll, wurde aber nicht erwähnt. Grund genug für Videospiel-Journalist Stephen Totilo bei Nintendo nachzufragen. Antwort bekam er auch und die teilte er nun via Twitter mit der Öffentlichkeit.

Auf die konkrete Frage, ob wir mit neuen Game-Boy- und Game-Boy-Advance-Titeln in einem monatlichen Rhythmus rechnen dürfen, erhielt er folgende Antwort: „Es gibt keinen festgelegten Zeitplan für Neuerscheinungen, aber jede Sammlung wird kontinuierlich weiter wachsen.“

Es bleibt also weiterhin vage. In Vergangenheit erschienen durchaus Titel – für die verschiedenen via Nintendo Switch Online präsentierten Systeme – im monatlichen Takt. Allerdings ist das nicht die Regel – es lagen auch schon längere Zeiträume zwischen neuen Veröffentlichungen. Wir können also nur abwarten, wie Nintendo im Zuge der Game-Boy- und Game-Boy-Advance-Titel verfährt.

Bildmaterial: Nintendo