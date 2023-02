In While We Wait Here braten wir Burger während der Apokalypse

Was würdet ihr tun, wenn das Ende der Welt droht? Eurem normalen Alltag nachgehen und auf das unvermeidliche Ende warten oder an der letzten Hoffnung klammern und nach einem Ausweg suchen?

Mit genau dieser Frage beschäftigt sich das Küchenmanagement-Spiel While We Wait Here. Das Psycho-Horror-Spiel wurde jüngst von Bad Vice Games angekündigt und soll irgendwann in 2024 für PC via Steam erscheinen.

Warten auf das drohende Ende

In While We Wait Here schlüpfen wir in die Rolle eines Angestellten im Diner. Wir braten Burger, frittieren Pommes und brutzeln Pfannkuchen für die Gäste. Doch draußen herrscht die Apokalypse und das Ende der Welt droht. So gilt es, sich mit den Gästen zu unterhalten und ihnen entweder die Sorgen zu nehmen oder sie zu verstärken.

Es wird mehrere Dialogoptionen geben, die zu unterschiedlichen Enden führen können. Die Kunden könnten nämlich nicht unterschiedlicher sein: Einige ignorieren die bevorstehende Katastrophe, während andere die Apokalypse als Bestrafung für ihre Taten im Leben sehen.

Es liegt an uns, die Kunden dazu zu motivieren, sich entweder in Sicherheit zu bringen oder im Diner zu bleiben und auf das Ende zu warten. Das Spiel weist einen besonderen Grafikstil mit einer krisseligen Optik auf. Außerdem können sich SpielerInnen auf vollständig vertonte Charaktere freuen.

Der Ankündigungstrailer:

via Gematsu, Bildmaterial: While We Wait Here, Bad Vice Games