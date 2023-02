Zelda: Tears of the Kingdom kostet 70 Euro, aber deutlich günstiger könnt ihr es auch haben

Zelda: Tears of the Kingdom kostet 69,99 Euro. Was hier nicht weiter für Aufregung sorgte, war in den USA förmlich ein Politikum. Dort ist der neue Zelda-Ableger nämlich der erste Switch-Titel überhaupt, der die Marke von 69,99 US-Dollar erreicht. Demzufolge schaut man sich in den USA um, wie es vielleicht günstiger klappen könnte.

Die Lösung bietet ironischerweise Nintendo selbst. Die Game-Coupons von Nintendo gibt es schon lange. Für 99 Euro respektive 99 US-Dollar könnt ihr euch zwei dieser Coupons kaufen, die ihr dann für zwei Spiele einlösen könnt. Was lange Zeit wenig attraktiv klang, bekommt jetzt mehr Aufmerksamkeit.

Denn für dann 99 Euro könnt ihr euch Zelda: Tears of the Kingdom und Pikmin 4 kaufen, für die ihr sonst zusammen 130 Euro hinlegen würdet. Das ist schon eine deutliche Ersparnis, wenn ihr beide Spiele zur Veröffentlichung zocken möchtet.

Der einzige Haken: Um die Coupons zu nutzen, benötigt ihr eine aktive Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online. Ihr könnt die Coupons dann unter dem entsprechenden Reiter im Nintendo eShop kaufen. Dort findet ihr auch die Liste der Spiele, die für die Nutzung mit den Coupons freigegeben sind. Zelda: Tears of the Kingdom und Pikmin 4 sind bereits dabei.

Falls ihr noch Fragen habt, hat Nintendo für euch auf der offiziellen Website eine ausführliche FAQ. Ebenfalls Fragen wirft derzeit die Verfügbarkeit der Collector’s Edition zu Zelda: Tears of the Kingdom auf. Viele Fans warten sehnsüchtig auf die Möglichkeit, sie vorzubestellen.

