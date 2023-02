Ex-PR-Manager Kit Ellis glaubt nicht, dass Nintendos Spiele-Line-up dieses Jahr schwach wird

In den letzten Tagen machte Nintendo eher unfreiwillig Schlagzeilen. IGN berichtete, dass Nintendo aller Voraussicht nach nicht mit einem Stand bei der E3 vertreten sein wird und gab als Grund dafür an, dass Nintendo ein vergleichsweise schwaches Spiele-Line-up für die zweite Jahreshälfte hat.

Schon zuvor hatte der gut vernetzte VGC-Journalist Andy Robinson mitgeteilt, er sei nicht davon überzeugt, dass außer Zelda im neuen Jahr ein „großes First-Party-Spiel“ erscheinen würde. „Das ergibt für mich im Moment nicht wirklich Sinn“, so Kit Ellis in einem kurzen Youtube-Kommentar.

„Nintendo ist eine der geheimnisvollsten Firmen der Welt. Glaubt ihr wirklich, dass sie [E3-Veranstalter] ESA oder irgendjemandem da draußen erzählen, dass sie ein schwaches Spiele-Line-up haben? Ich glaube das nicht“, so Kit. Und ihr solltet das auch nicht glauben, findet Kit.

Kleine Argumentationslücke: Weder Andy Robinson, noch IGN dürften sich auf Informationen direkt von Nintendo beziehen. Natürlich würde es Nintendo nicht kommunizieren, wenn das Spiele-Line-up für die zweite Jahreshälfte schwach wäre. Es ist wohl eher die Summe aller mutmaßlich verifizierten Info-Häppchen, die den Redaktionen vorliegen und nach denen man zu dieser Schlussfolgerung kommt.

Weiß Kit Ellis mehr? Kit arbeitete zuvor jahrelang mit Krysta am Format Nintendo Minute. Erst vor etwa einem Jahr trennte sich Nintendo von Kit und Krysta. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Kit Ellis weiß, welche fertigen Spiele und langfristigen Pläne bei Nintendo schlummern. Zumal Kit Ellis nicht nur das Gesicht von Nintendo Minute war, sondern auch Senior Public Relations Manager bei Nintendo of America.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo