Entwickler-Kritik in Sports Story wurde gestrichen und durch wohlgesonnere Dialoge ersetzt

Die Veröffentlichung von Sports Story wurde durch einen im Spiel versteckten Raum überschattet, in dem das Entwicklerteam von Sidebar Games kritische Sätze äußerte. SpielerInnen können nur durch einen geheimen Trick in den Raum gelangen und so die niederschmetternden Gespräche der Entwickler mitlesen. Doch so wie es scheint, hat ein neuer Patch dafür gesorgt, dass die Nachrichten nicht mehr im Spiel enthalten sind.

Sports Story entfernt kritischen Geheimraum

In den Patch-Notizen steht, dass der Zugang zum Raum entfernt sein soll. Somit wäre es nicht mehr möglich, die kritischen Botschaften der Ingame-Entwickler zu lesen. Doch einige Fans ließen sich nicht lumpen und haben es trotzdem geschafft, in den Raum zu glitchen.

Doch anscheinend hat das Entwicklerteam die Texte im Geheimraum abgeändert. Statt kritischer Kommentare wie „Das Menü ist immer noch kaputt“ reden die Ingame-Entwickler plötzlich davon, wie zufrieden sie doch sind. So sei „die Entwicklung im Zeitplan“ und das Studio setze „Rekorde in der Mitarbeiter-Zufriedenheit“.

Außerdem soll alles gut laufen und das Team habe einen wunderbaren Job gemacht. Noch übertriebener wird es, als eine der Figuren erklärt, dass das Entwicklerteam „gut ausgeruht“, „gut genährt“ und ihr „Selbstwertgefühl himmelhoch“ sei.

Ein kleines „Ich verspreche es“ am Ende des Monologs lässt erahnen, dass das Team entweder die Texte nicht ganz freiwillig umändern musste oder mit ihrem ersten Geheimraum eine falsche Botschaft ermittelt hat. Was die genauen Hintergründe für die Änderung sind, kann jedoch nur spekuliert werden.

