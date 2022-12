Sports Story: Versteckter „Entwicklerraum“ mit saftigen Kommentaren lässt Fans spekulieren

Bei Twitter ist heute ein Video aufgetaucht, das Szenen aus Sports Story zeigt. Viele Fans weltweit haben sehnsüchtig auf das Spiel gewartet, das kurz vor Weihnachten dann tatsächlich doch noch erschienen ist. Allerdings mit einigen Bugs und Glitches, so die Berichte.

Noch zu Weihnachten versprach Sidebar Games baldige Nachbesserungen mit einem Patch. Das eingangs erwähnte Video zeigt einen versteckten Raum im Spiel, von dem Fans glauben, dass er die vielen Bugs und Glitches im Spiel erklärt.

In dem „Entwicklerraum“ kann man mit etlichen NPCs sprechen, die sich als der Entwickler von „GALF“ ausgeben und nun ein Spiel machen, das so ähnlich klingt. Klar, Golf Story und Sports Story, so die Vermutung.

Leider haben die EntwicklerInnen offensichtlich keine besonders gute Zeit. „Unser neues Spiel wird in den nächsten Tagen herauskommen“, sagt einer. „Das haben Sie schon vor einem Jahr gesagt“, ruft ein anderer Charakter durch den Raum. „Man könnte sagen, dass wir eine unruhige Entwicklung durchmachten“, antwortet der andere.

„Man könnte auch sagen, dass jemand immer wieder neue Features gefordert hat und meine ursprüngliche Vision nicht mehr existiert“, ruft ein weiterer NPCs ins Gespräch. „Man könnte sogar sagen, wir hätten das Spiel reparieren sollen, anstatt neue Features hinzuzufügen“.

„Das Menü ist immer noch kaputt“, redet einer, der offensichtlich das Spiel testet. Bedenkt man, dass der Raum versteckt ist und wie der Zustand des Spiels ist, kommt man wohl zum Schluss, dass sich hier die EntwicklerInnen selbst verewigt haben. Eine Bestätigung dazu gibt es allerdings nicht.

