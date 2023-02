„Ori war wie Mario“ – und das nächstes Spiel der Moon Studios soll wie Zelda werden

Das Entwicklerteam von Moon Studios ist vor allem für seine beiden Spiele Ori and the Blind Forest und Nachfolger Ori and the Will of the Whisps bekannt. Bei beiden Titeln handelt es sich um ein 2D-Metroidvania, das durch seinen märchenhaften Grafikstil besticht.

Creative Director Thomas Mahler hat nun erstmals ein kleines Detail zum neuen Titel verraten, an dem das Entwicklerstudio gerade fleißig arbeitet. Und so, wie er in einem weiteren Tweet vom Spiel erzählt, könnte der Titel schon in einem vorzeigbaren Stadium sein.

Ori war wie Mario, danach folgt Zelda

In seinem Tweet verglich Thomas Mahler die Ori-Reihe mit Nintendos Super Mario. Das nächste Spiel, an dem die Ori-Macher sitzen, wird eher wie Zelda. In den Kommentaren verrät er auf Nachfrage, was genau damit gemeint ist.

Demnach soll Nintendo damals zunächst einen Platformer entwickelt haben, danach ein Abenteuerspiel. Diese Analogie bezieht er auch auf die aktuellen Spiele, denn Ori ist eine Platformer-Reihe mit Metroidvania-Einschlag, während das kommende Projekt somit ein Adventure-Spiel wird.

Zusammen mit Private Division soll das Spiel dann für mehrere Plattformen erscheinen. SpielerInnen soll laut Mahler die Möglichkeit bekommen, den neuen Titel auf der Wunschkonsole zu genießen. Ursprünglich arbeiteten Moon Studios mit Microsoft zusammen, doch nach einem Skandal trennte sich der Publisher vom Entwicklerstudio.

Weiterhin verriet Mahler, dass wir uns auf genauso einen einzigartigen Grafik-Stil wie bei Ori freuen dürfen. Für ihn müsse schon beim Thumbnail klar sein, um welches Entwicklerstudio es sich handelt, da sich viele Spiele heutzutage zu sehr gleichen.

Bildmaterial: Ori and the Will of the Wisps, Moon Studios