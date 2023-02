Diese amiibo-Figuren bringen euch in Zelda: Tears of the Kingdom besondere Items

Heute Nacht hat Nintendo einen neuen Trailer zu Zelda: Tears of the Kingdom veröffentlicht und dazu auch angekündigt, dass es eine Sammleredition und eine neue amiibo-Figur von Link geben wird.

Inzwischen wissen wir auch, welche Funktionen dieser neue Link und weitere amiibo-Figuren im Spiel erfüllen werden. Mit dem neuen Link werdet ihr euch „Waffen und Material sowie einen besonderen Stoff für Links Parasegel“ besorgen können.

Üblicherweise handelt es sich dabei um Zufallsitems aus einem Pool von Gegenständen und Waffen und die amiibo-Figur, wie das Spiel am 12. Mai erscheint, kann einmal täglich gescannt werden.

Darüber hinaus ist auch bekannt geworden, dass man amiibo der Zelda-Reihe ebenfalls einlesen kann. Hier winken den Fans ebenfalls Materialien und Waffen, aber auch Parasegel-Stoffe im Stil des eingelesenen amiibo.

Übrigens: Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um alte Zelda-amiibo zu kaufen. Nintendo hat längst verloren geglaubte Figuren wie den Link aus Ocarina of Time, Wolf-Link oder die amiibo zu Breath of the Wild wieder verfügbar gemacht. Ihr findet sie aktuell bei Media Markt* und Saturn*.

Im Trailer sehen wir bereits ein Parasegel im Stil von Majora’s Mask und weitere. Nintendo veröffentlichte heute einige Schaubilder, die uns bereits vier der Parasegel zeigen und welche Figur ihr dafür benötigt.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo