Wähle dein Schicksal: Life-is-Stranger-Macher kündigt Harmony: The Fall of Reverie an

Im Zuge der gestrigen Ausgabe von Nintendo Direct hat Don’t Nod einen neuen Titel angekündigt – Harmony: The Fall of Reverie. Das Adventure in schicker Zeichentrick-Optik soll neben Nintendo Switch auch für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheinen. Und zwar bereits am 8. Juni 2023.

Wähle dein Schicksal

SpielerInnen schlüpfen in die Rolle von Polly, die nach einigen Jahren im Ausland nach Hause zurückkehrt, um ihre vermisste Mutter zu suchen. Dabei stellt sie schnell fest, dass ihre Heimatstadt nicht mehr das ist, was sie mal war. Megakonzern MK hat sich nämlich in der Zwischenzeit breit gemacht und bedroht die Gemeinde.

Wie praktisch, dass Polly bald herausfindet, dass sie über die Gabe des Hellsehens verfügt, die sie mit Reverie – dem Reich der Bestrebungen der Menschheit – verbindet. Hier wird aus Polly die titelgebende Göttin Harmony.

SpielerInnen können in die Zukunft sehen und die Konsequenzen möglicher Entscheidungen abwägen, während sie versuchen, das Gleichgewicht zwischen der menschlichen Welt und Reverie, der Welt der Götter, wiederherzustellen. Das Band zu Reverie hat nämlich nicht zuletzt Einfluss auf den Zustand der menschlichen Welt. Benötigt die Welt Ruhm, Seligkeit, Macht oder gar Chaos? Das entscheiden die SpielerInnen.

Harmony: The Fall of Reverie besticht mit einer charmanten Zeichentrick-Optik, vertonten Dialogen und einem Soundtrack aus der Feder der preisgekrönten Komponistin Lena Raine.

Harmony: The Fall of Reverie im Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Harmony: The Fall of Reverie, Don’t Nod, Nintendo