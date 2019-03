Vanillaware: Teaser-Trailer zu neuem Projekt aufgetaucht

By

Bildmaterial: 13 Sentinels: Aegis Rim, Atlus / Vanillaware

Bei Vanillaware befindet sich ein noch unangekündigtes Projekt in Entwicklung. Dies geht aus einem Teaser-Trailer hervor, welcher in der kostenpflichtigen Demo 13 Sentinels: Aegis Rim Prologue zu finden ist. In 13 Sentinels: Aegis Rim Prologue kann man die ersten drei Stunden des Spiels spielen und dabei alle 13 Protagonisten ausprobieren. Laut Autor Mafia Kajita gibt es zum neuen Projekt weitere Informationen, sobald die Entwicklung von 13 Sentinels: Aegis Rim beendet ist. Dabei könnte es sich um jenes Spiel handeln, für welches schon im September 2017 Mitarbeiter gesucht wurden.

Laut Atlus soll 13 Sentinels: Aegis Rim im Herbst in Japan für PlayStation 4 erscheinen. Eine Lokalisierung für den Westen wurde bereits vor längerer Zeit bestätigt.

Der Teaser-Trailer

Gameplay zu 13 Sentinels: Aegis Rim Prologue

via Gematsu