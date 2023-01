Deutsche Verkaufscharts: Fire Emblem Engage legt einen beeindruckenden Start hin

GfK Entertainment hat Fire Emblem Engage in der Woche der Veröffentlichung als das „erfolgreichste Videospiel über alle Konsolen hinweg“ ausgemacht. Das ist ein sehr respektables Ergebnis angesichts der Evergreens wie FIFA, Call of Duty und Mario Kart, die Woche für Woche die Massen anziehen.

Natürlich bedeutet dies für das eigentlich eher nischige Taktik-RPG auch den ersten Platz in den deutschen Switch-Rankings, gefolgt von Mario Kart 8 Deluxe und Nintendo Switch Sports.

In den PS5-Charts überlässt One Piece Odyssey jetzt wieder Call of Duty: Modern Warfare II den Thron. Die Strohhutpiraten können aber immerhin den zweiten Platz halten. Auch das Xbox-Series-Ranking führt der Ego-Shooter abermals an. Hier landet wie in der Vorwoche Far Cry 6 auf dem zweiten Rang.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Fire Emblem Engage, Nintendo, Intelligent Systems