The King of Fighters XV: Season 2 startet nächste Woche und umfasst sechs Kämpfer

SNK startet wie versprochen noch im Januar in die zweite Season von The King of Fighters XV. Im Oktober fand Season 1 den Abschluss mit „Team Samurai“ und den Kämpfern Haohmaru, Nakoruru und Darli Dagger.

Nächste Woche am 17. Januar geht es los mit Shingo Yabuki, wie bereits bekannt folgt Kim Kaphwan im Frühling. Zusätzlich enthüllte man heute mit Sylvie Paula Paula und Najd die Charaktere drei und vier aus Season 2. Diese folgen im Sommer. Zwei weitere Kämpfer sollen im Herbst und Winter folgen. Noch im Frühling plant SNK zudem eine Beta mit Cross-Play über alle Plattformen hinweg.

The King of Fighters XV ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series und PCs (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store) erhältlich.

Der neue Trailer zu Shingo Yabuki

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: The King of Fighters XV, SNK Corporation, PLAION