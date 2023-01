Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Lediglich 7 Days to End with You erhielt dieses Mal eine Wertung. In Kürze findet ihr zum Spiel auch eine Review bei uns.

7 Days to End with You (NSW) – 7/8/8/7 [30/40]

via NintendoEverything, Bildmaterial: 7 Days to End with You, Lizardry, PLAYISM