Erste Ingame-Screenshots zu Kingdom Hearts Missing-Link zeigen euch die Welt

In Japan ist der Beta-Test zu Kingdom Hearts Missing-Link angelaufen und Square Enix hat einige neue Details zum Mobile-Game veröffentlicht. Vor allem sehen wir erste Ingame-Screenshots.

Die neuen Details beziehen sich auf die Bewegung im Spiel. Ihr könnt zwischen GPS-Bewegung und Pad-Bewegung wählen. Bei der GPS-Bewegung bewegt sich der Charakter, wenn ihr euch bewegt. So wie in Pokémon GO also beispielsweise. Ihr könnt unterwegs AP verdienen und Kämpfe können in einem „Handsfree-Mode“ ausgetragen werden.

Beim Pad-Movement, ihr ahnt es, bewegt ihr den Charakter mit einem virtuellen Pad. Um diese Steuerungsmöglichkeiten geht es zu Beginn des Beta-Tests auch. Wie man bekannt gibt, möchte man den Test nach und nach um weitere Inhalte erweitern.

Es handelt sich bei Kingdom Hearts Missing-Link um ein komplett neues Spiel für iOS- und Android-Geräte. Das Spiel wurde einst gemeinsam mit Kingdom Hearts IV angekündigt. Square Enix nennt es ein „ortsbasiertes Action-RPG“ – es wird euch in die Welten von Scala ad Caelum in die reale Welt bringen.

via KHinsider, Bildmaterial: Kingdom Hearts Missing-Link, Square Enix