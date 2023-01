Wanted Dead: So funktionieren die Bayonetta-inspirierten Kämpfe im Spiel

Vergleiche zu erfolgreichen anderen Spielen sind in der PR gerne gesehen, aber sie schüren natürlich auch Erwartungen. Das Kampfsystem von Wanted: Dead wird als inspiriert von Devil May Cry, Bayonetta und Metal Gear Rising: Revengeance bezeichnet. Klangvolle Namen. Das neue Gameplay-Video legt darauf einen Schwerpunkt, ihr könnt also selbst urteilen.

Ein „Liebesbrief an die sechste Konsolengeneration“, auch in Überleitung auf den inzwischen konkreten Termin. Am Valentinstag 2023 erscheint Wanted: Dead nämlich, das vom japanischen Studio Soleil entwickelt wird. Für Xbox Series und PS5 wird es übrigens eine Handelsversion geben, die ihr bei Amazon* schon finden könnt.

Das neue Video:

