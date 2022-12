Shin Megami Tensei: Shinjiro Takada möchte Fans 2023 ein Dankeschön zurückgeben

In einem riesigen Interview zum Jahresende hat die japanische Famitsu 141 bekannte EntwicklerInnen diverser Studios und Publishern zu ihren Ambitionen für das neue Jahr befragt. Dabei gab es wie immer zahlreiche interessante, wenn auch oft wenig konkrete Antworten.

Shinjiro Takada ist Product Manager von Atlus‘ 1st Creatire Department, das für die Serie Shin Megami Tensei zuständig ist. Im vergangenen Jahr arbeitete Takada am bereits veröffentlichten Soul Hackers 2.

Was haben Takada und sein Team also 2023 vor? „Die Shin Megami Tensei-Serie feierte im Oktober 2022 ihr 30-jähriges Jubiläum – dank der langjährigen Unterstützung ihrer zahlreichen Fans“, so Takada dankbar.

„Shin Megami Tensei V hat sich weltweit eine Million Mal verkauft und hat sowohl in Japan als auch in Übersee viele Blicke auf sich gezogen. Im Jahr 2023, dem 31. Jahrestag, hoffe ich, den Fans als Dankeschön etwas zurückgeben zu können“, sagt Shinjiro Takada weiter.

Viele Fans glauben und hoffen, dass die Veröffentlichung von Shin Megami Tensei V für weitere Plattformen noch bevorsteht. Bisher ist Shin Megami Tensei V nur für Nintendo Switch erhältlich. Takada ganz persönlich freut sich 2023 übrigens am meisten auf The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

via Gematsu, Bildmaterial: Shin Megami Tensei V, Nintendo, Atlus