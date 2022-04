Shin Megami Tensei V erreicht neuen Verkaufsmeilenstein

Shin Megami Tensei V ist zweifellos ein großer Erfolg für Atlus. Nachdem man zum Jahreswechsel auf 800.000 verkaufte Einheiten zurückblicken konnte, hat man nun den Meilenstein von einer Million physisch ausgelieferter und digital verkaufter Einheiten erreicht.

Zum Vergleich: Shin Megami Tensei IV benötigte ganze zwei Jahre, um lediglich 600.000 Einheiten zu erreichen. Zur Feier teilte man das Artwork, das ihr nachfolgend seht.

Möglicherweise steht in einiger Zeit noch die Veröffentlichung von Shin Megami Tensei V für PCs und PlayStation bevor. Atlus hat das natürlich noch nicht angekündigt, aber Dataminer hatten bereits entsprechende Hinweise gefunden. Das würde die Verkaufszahlen weiter steigern.

„Darüber hinaus bereiten wir auch einen überraschenden neuen Titel vor, der noch nicht angekündigt wurde“, hieß es in einer Botschaft zum Jahreswechsel. Es geht nicht hervor, ob dieses Spiel in direkter Beziehung zu Shin Megami Tensei steht. Außerdem erinnerte man dabei an den 25. Geburtstag von Persona.

via Gematsu, Bildmaterial: Shin Megami Tensei V, Nintendo, Atlus