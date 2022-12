Pokémon Karmesin und Purpur: Video-Vergleiche zur Performance nach dem Patch 1.1.0

Heute Nacht ist das Update 1.1.0 zu Pokémon Karmesin und Purpur erschienen. Die Entschuldigung von Nintendo in den Patch-Notes zur Performance der Spiele wurde von vielen Fans positiv aufgenommen.

Nintendo gelobte außerdem, an diesen Problemen zu arbeiten. Dass man schon mit dem heute veröffentlichten Update die geplanten Verbesserungen vornimmt, das hatten die meisten Fans nicht erwartet. Nach der Installation des Patches berichten Fans jedoch, dass es schon spürbare Verbesserungen gibt.

Auch die Kollegen von GameXplain sind einigermaßen beeindruckt und haben die Eindrücke in einem Video festgehalten. Einige der am schlimmsten performenden Gebiete wie der große See seien jetzt „pretty damn smooth“. Das Vergleichsmaterial zeigt tatsächlich eine stabilere Framerate.

Nach ersten Gehversuchen des Autors kann das nur aber teilweise bestätigt werden. Erwartet nicht zu viel. Die Windmühlen drehen sich mit etwas Abstand immer noch absurd stockend und auch Charaktere bewegen sich schon in kurzer Entfernung in Slow-Motion. Auch die Pop-ins sind kaum reduziert.

Bestenfalls einige der Framerate-Einbrüche sind vielleicht behoben. Die Framerate ist aber weiterhin entfernt davon, stabil zu sein. Die große Euphorie, die GameXplain im Video versprüht, ist aber vielleicht nicht jedermanns Sache.

Der Youtube-Kanal Open Surprise teilt sie nicht. Auch dort gibt es ein Video, das Spielszenen vor und nach dem Patch gegenüberstellt. Nach wie vor gibt es viele Probleme und es kann wohl (noch) keine Rede davon sein, dass Pokémon Karmesin und Purpur zufriedenstellend laufen.

Das Video von GameXplain:

Das Video von Open Surprise:

