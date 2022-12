Medienbericht: Nintendo Switch Pro war geplant, aber diese Pläne wurden verworfen

Die Gerüchte um eine Nintendo Switch Pro sind fast so alt wie die Switch selbst. Die letzten Berichte lassen sich über zwei Jahre zurückverfolgen. Ruhig wurde es kurzzeitig, nachdem Nintendo die Switch Lite und später die Switch OLED vorgestellt hatte.

In den letzten Monaten ist es noch ruhiger geworden. Die Switch geht bald in ihr siebentes Jahr und immer weniger Experten glauben an eine „Zwischengeneration“. Ein technisch nur überschaubar besseres Modell wäre beim gewachsenen Abstand zur Konkurrenz auch kaum relevant.

Nun ist es so, dass sich neue Hardware von langer Hand abzeichnet. Angenommen, es würde eine Switch Pro geben – diverse Studios würden bereits davon wissen. Denn sie müssen die Software dafür entwickeln.

John Linneman von Digital Foundry kennt sich nicht nur mit Technik gut aus, sondern hat auch Kontakte zu diversen Entwicklern. Nach einigen Gesprächen ist er der Ansicht, dass die sagenumwobene „Switch Pro“ zwar tatsächlich mal geplant war, aber Nintendo inzwischen einen „echten Nachfolger“ anstrebt.

„Ich denke, dass intern, soweit ich das aus Gesprächen mit verschiedenen Entwicklern richtig verstanden habe, irgendwann einmal eine Art ‚Switch-Update‘ für die Zwischengeneration geplant war, und das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein“, sagt Linneman.

„Es ist also ziemlich klar, dass das, was sie als Nächstes machen, die eigentliche Hardware der nächsten Generation sein wird. Ich glaube nicht, dass es 2023 sein wird“, so Linneman im hauseigenen Podcast weiter.

Laut Linneman sei man bei Nintendo wahrscheinlich ein bisschen „nervös“. Grund dafür ist ein inzwischen tatsächlich gut erkennbares Muster, nach dem auf eine sehr erfolgreiche Generation ein Flop folgt. Was tatsächlich auf die Switch folgt und wie erfolgreich diese neue Hardware ist – wir werden es abwarten müssen.

via NintendoEverything, Bildmaterial: Nintendo