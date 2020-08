Bloomberg-Bericht: Ein verbessertes Switch-Modell erscheint im nächsten Jahr

Der zumeist bestens informierte Takashi Mochizuki lässt in einem neuen Bloomberg-Artikel aufhorchen. Demnach erwartet uns im nächsten Jahr ein verbessertes Modell von Nintendo Switch. Dies wäre mit Blick auf vergangene Konsolengenerationen von Nintendo keine Überraschung.

Das neue Modell könnte einiges bieten

Die genauen technischen Spezifikationen seien noch nicht festgelegt, so Mochizuki. Neben mehr Rechenleistung zieht Nintendo jedoch offenbar auch 4K-Auflösung in Betracht. Die zurückhaltende Veröffentlichungspolitik in diesem Jahr von neuen Spielen sei ebenfalls in Zusammenhang mit dem neuen Modell zu sehen. Die verbesserte Switch soll gleich mit passender Software an den Start gehen. Das Ziel: Sonys und Microsofts neuen Konsolen etwas Aufregendes entgegensetzen. Gleich Anfang 2021 soll das jedoch nicht passieren, denn in diesem Jahr soll die Produktion noch nicht anlaufen.

Kein neues Gerücht

Es ist nicht das erste Mal, dass Takashi Mochizuki über eine verbesserte Switch berichtet. Bereits im März 2019 schrieb er damals noch für das Wall Street Journal, dass zwei neue Switch-Modelle geplant seien. Nintendo Switch Lite ist dann auch tatsächlich erschienen. Das stärkere Modell taucht nun erneut in der Gerüchteküche auf.

Hättet ihr Interesse an einer Nintendo Switch mit mehr Power?

via Bloomberg, Gematsu, Bildmaterial: Nintendo