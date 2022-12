Infinity Nikki: Ehemaliger Zelda-Director hebt hübsches Open-World-Adventure aus der Taufe

Das chinesische Studio Papergames hat Infinity Nikki angekündigt, ein „Open World Dress-up Adventure“ für PlayStation 4, PlayStation 5, PCs und Android. Es handelt sich um den neuesten Eintrag des Nikki-Franchise, zuvor gab es unter anderem Shining Nikki und Miracle Nikki.

Mediale Aufmerksamkeit erregt Infinity Nikki aber vor allem wegen eines speziellen Umstandes. Demnach arbeitet nämlich Kentaro Tominaga in führender Rolle an dem RPG, wie Kotaku berichtet. Er hat zuvor an zahlreichen Zelda-Games bei Nintendo gearbeitet und war zuletzt sogar Director der Erweiterung zu Zelda: Breath of the Wild.

Infinity Nikki ist ein plattformübergreifendes Open-World-Adventure, das von Papergames entwickelt wurde. Hier begleitest du Nikki und Momo in einer riesigen Fantasiewelt, die du frei erkunden und in verschiedenen Spielstilen genießen kannst. Die Kraft, die in wunderschönen Outfits ruht, wird dir den Weg weisen und unendlichen Spaß auf deiner Reise bieten! Wir freuen uns darauf, dich in Miraland zu treffen!

Die leise Hoffnung der Fans ist klar. Ein Zelda-ähnliches Spiel in einer solchen Optik? Alles scheint möglich in der schönen Welt von Infinity Nikkei, vor allem liegt das an den Outfits. Daran hängen die Fähigkeiten eures Charakters. An Zelda erinnert im Trailer aber wirklich nicht viel.

Wie viele andere vielversprechende Ankündigungen aus China wird Infinity Nikki zeigen müssen, wie gut es wirklich ist. Dasselbe gilt für Project: The Perceiver – auch das entsteht übrigens bei Papergames. Man hat dort einiges vor.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Infinity Nikki, Papergames