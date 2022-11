Project: The Perceiver sieht aus wie eine Mischung aus Sekiro und Ghost of Tsushima

Aus China erreichen uns immer wieder optisch beeindruckende Neuankündigungen, aber die meisten müssen noch beweisen, dass sie halten, was sie versprechen. Hier reiht sich wohl auch Project: The Perceiver erstmal ein. Der chinesische Entwickler Papergames hat dieses Open-World-Action-Game für „mehrere Plattformen“, darunter PS4 und PS5, angekündigt.

Project: The Perceiver führt euch in einen Sumpf aus endlosen Kriegen, in dem Überzeugung euer einziger Ausweg ist. Darüber hinaus gibt die offizielle Website wenige konkrete Details her, stellt aber schon mal zwei Charaktere vor.

Aussagekräftiger ist der umfangreiche Ankündigungstrailer, der sehr viel Gameplay und einige Zwischensequenzen zeigt. Fans und Medien ziehen Vergleiche zu Sekiro und Ghost of Tsushima, die nicht von der Hand zu weisen sind.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Project: The Perceiver, Papergames