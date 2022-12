Final Fantasy VII: Ever Crisis meldet sich mit Trailer zurück, aber es gibt schlechte Nachrichten

Square Enix hat heute einen neuen Trailer zu Final Fantasy VII: Ever Crisis veröffentlicht, gleichzeitig hatte man aber auch eine schlechte Nachricht im Gepäck. Der Closed-Beta-Test wurde auf Sommer 2023 verschoben.

Damit verschiebt sich natürlich auch die ursprünglich noch zeitnah geplante Veröffentlichung. Auf Ever Crisis hatten sich zur Ankündigung weitaus mehr FF7-Fans gefreut als auf den anderen neuen Mobile-Ableger The First Soldier.

Denn Ever Crisis verspricht alles zu haben, was sich FF7-Fans wünschen. Das Singleplayer-Spiel wird Fans die Welt von Final Fantasy VII erleben lassen und dabei Ereignisse aus der gesamten Compilation abbilden. Das zeigt auch der neue Trailer eindrucksvoll, der etliche Zeitlinien abbildet.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot