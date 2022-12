Spirittea, inspiriert von Stardew Valley und Ghibli, erscheint Anfang 2023 für Konsolen und PCs

2020 wurde Spirittea von Indie-Entwickler Dan Beckerton per Crowdfunding erfolgreich finanziert und jetzt wird es langsam ernst. Gemeinsam mit Publisher No More Robots gab es bei Wholesome Snack letzte Woche einen neuen Auftritt.

Dabei konkretisierte man den Veröffentlichungszeitraum nicht nur auf Anfang 2023, sondern gab auch bekannt, dass Spirittea im Xbox Game Pass an den Start gehen wird. Wie bei so vielen anderen Games bedeutet das auch, dass PlayStation erstmal außen vor bleibt. Für Nintendo Switch ist hingegen auch eine Veröffentlichung geplant, für PCs natürlich sowieso.

Dan Beckerton beschreibt Spirittea selbst als inspiriert von My Neighbor Totoro und Spirited Away. Zu den Spieleinflüssen zählt er Stardew Valley, Harvest Moon und Animal Crossing, aber man könne Spirittea natürlich nicht mit diesen wundervollen Werken vergleichen.

Ob das stimmt, könnt ihr mit dem neuen Trailer selbst einschätzen.

Der neue Trailer:

