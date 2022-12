Blue Protocol: Neuer Trailer von Amazon Games heißt euch in Regnas willkommen

Jahrelang ging es schleppend voran mit Blue Protocol, jetzt geht alles ganz schnell. Amazon Games hat sich den Fisch an Land gezogen. Wie viel Potenzial in asiatischen Free-to-Play-RPGs stecken kann, machte Genshin Impact den weltweiten Publishern klar.

Nach der Neuvorstellung bei The Game Awards legt man deshalb heute schon mit einem neuen Trailer nach. Das Video heißt euch in Regnas willkommen, der Welt von Blue Protocol. Eine Welt am Rande der Zerstörung nach Jahrtausenden an Konflikten und technologischer Überladung. Trotzdem ganz hübsch.

Optionale Ingame-Käufe werden natürlich möglich sein, doch die Betonung liegt auf optional. Vor allem dürften sie bei der Charakter-Anpassung zum Einsatz kommen, die das Video auch anschneidet. Die Veröffentlichung im Westen ist in der zweiten Jahreshälfte 2023 auf PCs, Xbox Series und PS5 geplant.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Blue Protocol, Amazon Games, Bandai Namco