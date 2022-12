Die Macher erklären uns, wieso Tactics Ogre: Reborn eine deutsche Lokalisierung erhielt

Seit einigen Tagen ist Tactics Ogre: Reborn erhältlich. Das ist gut, denn einerseits ist der SRPG-Klassiker gut. Andererseits war er nicht mehr so leicht zu spielen. Das Original ist gar nicht in Europa erschienen und Remake Let Us Cling Together war bis vor wenigen Wochen auf der alten PSP „gefangen“ – höchst Zeit für moderne Plattformen!

Square Enix spendierte dem Klassiker eine aufwendige Überarbeitung und erfreulicherweise sogar erstmals auch eine deutsche Lokalisierung. Für ein Nischen-Titel wie Tactics Ogre nicht selbstverständlich und längst nicht allen Square-Enix-Spielen wird diese Ehre zuteil.

Wir sprachen mit Producer Hiroaki Kato und Game Director Takashi Katano über Tactics Ogre: Reborn und auch darüber, was zur Entscheidung geführt hat, das Remake aufwendig zu lokalisieren. Natürlich können Kato und Katano nichts dazu sagen, wieso beispielsweise Star Ocean: The Divine Force nicht mehrsprachig lokalisiert wurde.

Aber Einblicke in die Entscheidungsfindung bei Tactics Ogre: Reborn konnte man natürlich bieten. Die Entscheidung für Sprachoptionen unter anderem für Französisch, Deutsch und Spanisch muss auch finanziell gestützt sein. Wir wollten wissen:

Auf welcher Grundlage haben Sie diese Entscheidung getroffen? Es gibt viele Nischenspiele, die „nur“ eine englische Lokalisierung erhalten. „Die PSP-Version unterstützte nur Englisch und Japanisch, aber als ich daran arbeitete, hatte ich immer das Gefühl, dass ich Tactics Ogre in mehr Sprachen anbieten wollte, wenn ich eine weitere Chance bekäme, es zu entwickeln, damit SpielerInnen in Europa und darüber hinaus in den Genuss der erstaunlichen Geschichte kommen, die das Spiel erzählt“, erklärt Kato.

Eine einfache Entscheidung, offenbar. Kato lässt durchblicken, dass es vor allem an der tiefgründigen und verzweigten Story liegt, die man in der Muttersprache einfach besser verstehen und genießen kann. „Diese sorgfältig ausgearbeitete Geschichte mit parallelen Handlungssträngen und einem Ensemble von Charakteren mit unterschiedlichen Motivationen und Idealen hat sich wirklich bewährt und bietet außerdem mehrere verzweigte Erzählstränge, die von den Entscheidungen der SpielerInnenabhängen und jeweils ihre eigenen schockierenden und denkwürdigen Ereignisse haben“, so Kato weiter.

„Diese wunderbare Geschichte den Spielern in ihrer eigenen Muttersprache anzubieten, erhöht die Tiefe des Verständnisses und das Gefühl der Dramatik noch weiter“, glaubt der Producer. Im Falle von Star Ocean: The Divine Force hätte eine deutsche Lokalisierung für viele Fans das Verständnis sicher auch erhöht. Hier hat Square Enix andere Entscheidungen getroffen.

Lest in Kürze das ganze Interview hier auf JPGAMES.DE!

Bildmaterial: Tactics Ogre: Reborn, Square Enix