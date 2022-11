Tactics Ogre: Reborn bringt den Strategie-Klassiker heute auf moderne Plattformen

Square Enix veröffentlicht heute die Neuauflage Tactics Ogre: Reborn für PlayStation, Nintendo Switch und PCs. Die Amazon-exklusive Steelbook Edition ist leider ausverkauft, aber ihr könnt euch auch die Standardversion* bestellen. Das Remake bekommt neue deutsche Texte spendiert. Auch einen Launchtrailer gibt es noch. Unseren Test findet ihr hier.

Tactics Ogre gehört zur Ogre-Battle-Serie, die 1993 ihren Anfang nahm. Ogre Battle: The March of the Black Queen war das erste Spiel dieser Reihe. 1995 erschien dann Tactics Ogre: Let Us Cling Together für das SNES in Japan, 1998 erschien es in Nordamerika für PlayStation.

Auch die PlayStation-Fassung schaffte es damals nicht nach Europa, das war dann dem Remake für PSP 2010 vorbehalten. Auf der 2010er-Version basiert auch Tactics Ogre: Reborn, das zusätzlich zahlreiche Verbesserungen auf Seiten von Grafik, Sound und Game-Design erhält.

Der Launchtrailer zu Tactics Ogre: Reborn

Bildmaterial: Tactics Ogre: Reborn, Square Enix