Tactics Ogre: Reborn stellt Neuerungen, Klassen und Charaktere vor

Square Enix hat viele neue Details zum Remaster Tactics Ogre: Reborn veröffentlicht. Dabei ging man auch auf die Änderungen im Vergleich zu Tactics Ogre: Let Us Cling Together (PSP) ein. Zunächst einmal gibt es für die Ausrüstung keine Anforderungen an Level oder Fähigkeiten mehr. Wenn ihr etwas findet, könnt ihr es ausrüsten, solange es zur Klasse passt. Zudem hat man neue Fähigkeiten hinzugefügt.

Spezielle Fähigkeiten können nun zudem rein durch den Einsatz von Magiepunkten eingesetzt werden. Mit Charms gibt es auch eine neue Item-Kategorie, welche euer Level oder Statuspunkte erhöhen kann oder das Element eurer Einheit ändert. Sehr nützlich ist auch die Möglichkeit, den Kampfschauplatz sowie die Gegner schon vor Kampfbeginn unter die Lupe zu nehmen, damit ihr euch entsprechend aufstellen könnt.

Zufällig auf dem Kampffeld erscheinen Verstärkungskarten, welche auch von den Gegnern eingesammelt werden können. Dies muss man jeweils in die Taktik einbeziehen, denn die KI macht das auch. Zusätzliche Belohnungen könnt ihr ergattern, wenn ihr Bonus-Ziele erfüllt. Wenn ihr nur die Strategie festlegen wollt, könnt ihr die KI auch eure Einheiten steuern lassen.

Gefallene Einheiten könnt ihr innerhalb eines Countdowns wiederbeleben. Damit das möglichst wenig nötig ist, könnt ihr euch in Trainingskämpfen verbessern. Im Gegenzug gibt es keine Zufallskämpfe mehr auf der Weltkarte. Das neue Party-Level, welches sich mit der Zeit erhöht, gibt im Gegenzug das maximale Level für eure Einheiten an. Beliebiges Überleveln liegt also nicht drin. Wiederum eine Erleichterung ist hingegen, dass das Crafting nun immer gelingt und es zu keinen Fehlversuchen mehr kommt.

Im deutschsprachigen Square Enix Blog gibt es zudem eine ausführliche Vorstellung von Klassen und Charakteren.

Am 11. November 2022 erscheint Tactics Ogre: Reborn für PlayStation, Nintendo Switch und PCs. Die Amazon-exklusive Steelbook Edition ist leider ausverkauft, aber ihr könnt euch auch die Standardversion* vorbestellen. Es gibt erstmals deutsche Texte.

Einige neue Bilder zu Tactics Ogre: Reborn

via Gematsu, Bildmaterial: Tactics Ogre: Reborn, Square Enix