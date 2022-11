Splatoon 3: Die exklusiven Shirts zum Pokémon-Splatfest gibt es jetzt auch in Deutschland

Im Oktober stellte Nintendo das Thema für das nächste Splatoon-Splatfest vor. Am Wochenende des 12. November werdet ihr euch ein für alle Mal entscheiden müssen. Pflanze, Wasser oder Feuer?

Damit entscheidet ihr euch, welcher euer Lieblings-Starter ist. Das Splatfest findet auch im Hinblick auf die nahende Veröffentlichung von Pokémon Karmesin und Purpur am 18. November statt.

Bei den Splatfesten streift ihr euch stets das T-Shirt eures Teams über. Und wo Pokémon ist, da ist auch Merchandise. Die T-Shirts vom Pokémon-Splatfest wird es deshalb auch tatsächlich physisch geben. Sie zeigen die Starter Felori, Krokel oder Kwaks.

Nachdem zunächst nur bekannt war, dass es einen richtigen Verkauf der Shirts in den japanischen Pokémon Centern und im Nintendo Store in New York geben würde, könnt ihr sie jetzt auch in Deutschland kaufen.

Exklusiv im My Nintendo Store natürlich. Zwischen 19,99 Euro und 24,99 Euro zzgl. Versandkosten müsst ihr dafür hinlegen, je nach gewählter Größe. Es kann jeweils nur ein T-Shirt pro Person bestellt werden.

Zum kommenden Splatfest werdet ihr die Shirts aber noch nicht in eurem Wohnzimmer überstreifen können, um für Atmosphäre zu sorgen. Die Veröffentlichung ist erst für Januar 2023 geplant. Dementsprechend handelt es sich um eine Vorbestellung und ihr benötigt eine Kreditkarte.

Bildmaterial: Splatoon 3, Nintendo, Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak