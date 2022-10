Splatoon 3: Das nächste Splatfest ist eine Pokémon-Kooperation und stellt die ewige Frage

Nintendo hat heute das nächste Splatfest angekündigt. Nach „Stein, Schere oder Papier“ geht es diesmal um eine weitaus existenziellere Frage. Pflanze, Feuer oder Wasser? Das Splatfest beginnt am Wochenende des 12. November 2022.

Nintendo will damit auch die dann unmittelbar bevorstehende Veröffentlichung der neunten Pokémon-Generation feiern. Pokémon Karmesin und Purpur erscheinen nämlich am 18. November 2022 für Nintendo Switch.

In Splatoon 3 könnt ihr – anders als in den Vorgängern – beim Splatfest aus drei Teams wählen. Das Event wird dann auch in drei Teams bestritten, charakterisiert durch den neuen Dreifarb-Kampf. Der war bei Fans aufgrund des Balancing bisher umstritten.

Bildmaterial: Splatoon 3, Nintendo