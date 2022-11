Steam Deck: Das sind die derzeit am häufigsten gespielten Games auf dem Valve-Handheld

Das Steam Deck ist eine Erfolgsgeschichte für Valve. Zumindest geht man davon aus, denn nach wie vor widmet Valve dem Gerät die größtmögliche Aufmerksamkeit. Ein gutes Zeichen.

Ein gutes Zeichen ist es aktuell auch, wenn man Spiele für das Steam Deck verifiziert. Games wie Elden Ring unterwegs spielen zu können, das ist ein echter Selling-Point. Auch in den letzten Wochen sind hier wieder einige Hochkaräter dazugekommen.

Welches sind also die aktuell am meisten gespielten Games auf Valves Handheld? Valve hat auch für den Oktober dazu eine Statistik veröffentlicht. Die Auswahl und Sortierung der Liste erfolgte nach dem Kriterium „täglich aktive NutzerInnen“.

Vampire Survivors

Persona 5 Royal

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Gotham Knights

Potionomics

Coral Island

Mount & Blade II: Bannerlord

Victoria 3

Triangle Strategy

Signals

Auch diesmal bestätigt die Liste: Hochwertige AAA-Games auf einem Handheld spielen, das ist attraktiv. Mit Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Gotham Knights und Persona 5 Royal platzieren sich einige neue Games in der Auswahl. Besonders Persona 5 Royal ist interessant, tritt es doch in direkter Konkurrenz zur ebenfalls neuen Switch-Portierung.

Valve veröffentlichte darüber hinaus eine weitere Sortierung, nämlich nach gespielten Stunden. Die Liste ist ein wenig anders. Spiele, die von weniger Menschen gespielt werden, dafür aber längere Zeit, haben größere Chancen, hier aufzutauchen. Elden Ring und Cyberpunk 2077 sind beispielsweise dabei:

Vampire Survivors

Elden Ring

Cyberpunk 2077

Stardew Valley

No Man’s Sky

Fallout 4

Hades

Persona 5 Royal

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Grand Theft Auto V

Besitzt ihr ein Steam Deck und findet ihr euch in den Oktober-Listen wieder? Lasst es uns wissen. Falls ihr kein Steam Deck besitzt: Seit einiger Zeit ist der Kauf des Geräts auch ohne Registrierung und Warteschlange möglich.

Bildmaterial: Persona 5 Royal, Sega, Atlus, P-Studio