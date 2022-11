Pokémon Schwert und Schild: Die letzten Dyna-Raids und finale Rangkampf-Regeln sind aktiv

Die Lichter gehen aus in Galar – nicht jedoch ohne neue Dyna-Raids und Rangkampf-Regeln. Mit dem heutigen 1. November 2022 hat The Pokémon Company wie angekündigt die letzten Updates eingespielt.

Weitere Neuerungen bei den Dyna-Raids in der Naturzone und bei den Rangkampf-Regeln wird es nicht mehr geben. Bis die Server offline gehen, wird fortan mit den neuen Rangkampf-Regeln und in den neuen Dyna-Raids gekämpft.

Immerhin: Dementsprechend umfangreich fallen die Raids und Regeln aus. Ein großer Teil der verfügbaren Gigadynamax-Pokémon kann in den Dyna-Raids fortan angetroffen werden, darunter auch die bisher zeitlich sehr befristen Giga-Relaxo und Giga-Riffex.

In den neuen Rangkampf-Regeln sind alle Pokémon des Galar-Pokédex erlaubt und darüber hinaus noch weitere aus älteren Spielen, wenn sie im Kampfturm von Score City das Kampfregel-Symbol erhalten haben. Dynamax- und Gigadynamax-Pokémon dürfen eingesetzt werden. Die weiteren Regeln entnehmt ihr den Spielen.

Es sind die letzten Updates, die Pokémon Schwert und Schild erfahren werden. Bereits am vergangenen Wochenende fand das „Ultimative Finale“ statt, das letzte Online-Turnier.

In Galar gehen die Lichter aus, natürlich auch in Vorbereitung auf die neue Generation. Pokémon Karmesin und Purpur können bei Amazon bereits vorbestellt* werden und erscheinen am 18. November für Nintendo Switch. Neben dem Frühkäuferbonus gibt es eine Reihe von digitalen und physischen Vorbestellerboni.

