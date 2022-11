Pokémon Karmesin und Purpur so häufig vorbestellt wie kein anderes Spiel der Reihe

Pokémon Karmesin und Purpur sind jetzt erhältlich. Übereinstimmend haben die Reviews die Technik der Spiele getadelt. Eine instabile Framerate, ständige Fehler bei Schatten und eine Kamera, die in Berghänge und Hügel schneidet, sind nur einige Probleme der unsauberen technischen Umsetzung.

Genau zwölf Stunden vor der Veröffentlichung war das Embargo zu Pokémon Karmesin und Purpur gefallen, dann waren die Reviews also online. Die meisten Bestellungen aus dem Handel waren da schon unterwegs zum Endkunden.

Und es waren sehr, sehr viele. Pokémon Karmesin und Purpur wurden so häufig vorbestellt wie kein anderes Spiel der Serie bisher. Das bestätigte Takato Utsunomiya, Chief Operating Officer at The Pokémon Company, in einem Interview mit Oricon, via Perfectly-Nintendo.

„Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu können, dass [Pokémon Karmesin und Purpur] bereits jetzt das am häufigsten vorbestellte Spiel in der Geschichte der Pokémon-Reihe ist. Wir freuen uns darauf, das Spiel morgen allen zugänglich zu machen“, so Utsunomiya am Tag vor dem Launch.

Wir wissen nicht, ob sich seine Aussage auf Japan oder die ganze Welt bezieht, vermutlich aber nur auf Japan. Dort hält diesen Rekord bislang Pokémon Schwarz und Weiß, das zum Ende der DS-Generation erschienen ist, bis heute die am häufigsten verkaufte Konsole in Japan.

Das meistverkaufte Spiel der Hauptserie ist nach Pokémon Rot und Blau jedoch Pokémon Schwert und Schild. Die letzte Generation knackte kürzlich erst die 25,37 Millionen verkauften Einheiten. Kann Pokémon Karmesin und Purpur trotz der technischen Probleme hier anknüpfen?

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak