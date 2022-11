Deutsche Verkaufscharts: God of War Ragnarök legt drittbesten Launch des Jahres hin

In der Auswertung von GfK Entertainment hat God of War Ragnarök den drittbesten Launch des Jahres hingelegt. Kratos und Atreus, gleichzeitig nominiert für zahlreiche Auszeichnungen bei The Game Awards 2022, sind also gut in Deutschland angekommen.

Nur FIFA 23 und Pokémon-Legenden: Arceus legten einen umsatzstärkeren Launch nach den Berechnungen von Marktanalyst GfK Entertainment hin. Für die Erstplatzierung in den PS4- und PS5-Rankings reicht es natürlich allemal. Die PETA-Forderungen tun keinen Abbruch.

Sonic Frontiers kämpft sich aus seiner „Open Zone“ als zweitbester Neuzugang auf die Positionen sechs (PS4) sowie drei (PS5) und acht (Switch) und zwei (Xbox Series) nach vorn. In den Switch-Rankings behauptet sich Nintendo Switch Sports ganz oben vor Mario Kart 8 Deluxe.

In den Xbox-Series-Charts landet Call of Duty: Modern Warfare II in Ermangelung von God of War auf Rang eins. Auf PlayStation 5 schafft der aktuelle Call-of-Duty-Ableger immerhin den zweiten Platz.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: God of War Ragnarök, Sony, Sony Santa Monica