Start in die Black-Friday-Woche: Übersicht der besten Angebote bei Amazon und Co.

Weiter geht es mit den nächsten Black-Friday-Angeboten. Dem Handel kann es gar nicht schnell genug gehen. Otto war schon vor einigen Tagen mit Angeboten „vorgeschossen“, jetzt steigen Media Markt und Amazon richtig ein.

Eigentlich ist erst am 25. November 2022 „Black Friday“ und streng genommen beginnt die dazugehörige Woche natürlich erst am Montag. Amazon und Co. deuten das anders und steigen eben sieben Tage vorher ein.

Ohne große Umschweife, hier unsere Auswahl.

Amazon-Angebote:

Media-Markt-Angebote:

Auch einige der guten Otto-Angebote sind nach wie vor aktiv. Hier könnt ihr, im Gegensatz zu den Angeboten der anderen Händler, auch mit Nintendo-Switch-Games ein bisschen was sparen.

Otto-Angebote:

Wir werden die Liste aktualisieren, wenn weitere Angebote eintreffen. Viel Spaß beim Stöbern und lasst uns in den Kommentaren gerne wissen, bei welchen Games ihr zugeschlagen habt.

Bildmaterial: The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt RED