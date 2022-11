Labyrinth of Galleria: The Moon Society stellt das Gameplay im Video vor

NIS America gibt heute mit einem neuen Trailer Gameplay-Einblicke in Labyrinth of Galleria: The Moon Society. Dabei sieht man schnell, dass es sich hierbei um einen relativ klassischen Dungeon-Crawler handelt.

Die Handlung

Ihr seid eine Seele, die in einer Nekrolampe haust und dient der Hexe Madame Marta. In einem unterirdischen Verlies führt ihr ihre Befehle aus und nutzt magische Marionettensoldaten, um die Monster in diesem Labyrinth zu besiegen.

Die Soldaten, weder Menschen noch Bestien, werden durch eine magische Kraft geboren. Eure Aufgabe ist es, verschiedene Klassen zu erschaffen, um eine besondere Gruppe zu kreieren, damit ihr die Herausforderungen in diesem Dungeon meistert.

Einige der Klassen im Überblick

Die Gruppenzusammenstellung ist natürlich besonders wichtig. Dazu stehen diverse und auch kreative Klassen zur Verfügung. Neben dem vielseitigen Kämpfer, dem hammerschwingenden Draufgänger, dem unterstützenden Tänzer, dem sowohl offensiven als auch defensiven Lanzenträger, dem elementaren Armbrustschützen aus der zweiten Reihe, dem klassischen Tank und dem Magier gibt es auch eine Katzen-Klasse. Letztere kämpft nicht aktiv mit und dient der Unterstützung. Jede Klasse steht in einer männlichen und weiblichen Form zur Auswahl.

Labyrinth of Galleria: The Moon Society erscheint in Europa am 17. Februar 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PCs. Die Steam-Version erscheint zusammen mit dem Nordamerika-Release am 14. Februar.

Es wird eine Limited Edition für Konsolen geben, die bereits im NISA Europe Store vorbestellbar ist. Darüber hinaus winkt auch wieder eine Standardversion, die sicherlich wieder breiter verfügbar ist.

Das Spiel erschien ursprünglich 2020 in Japan für PlayStation 4 und PlayStation Vita und ist seit November 2021 auch für Nintendo Switch erhältlich. Es handelt sich dabei um einen Nachfolger von Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk, welches hierzulande für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs erhältlich ist.

Der Gameplay-Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Labyrinth of Galleria: The Moon Society, NIS America, Nippon Ichi Software