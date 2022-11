Super Mario Bros. Film: Easter-Eggs und Cameos, die ihr im zweiten Trailer verpasst habt

Der erste Trailer zu Der Super Mario Bros. Film wurde ambivalent aufgenommen. Irgendwie hatte man das Gefühl, viele haben auf einen gewaltigen Flop gehofft und konnten nun ihre Schadenfreude nicht loswerden. Andere ließen der Euphorie freien Lauf, feierten den Trailer und sehnten den Kinostart herbei.

Jetzt ist der zweite Trailer da und in den sozialen Medien ist man sich einig: Es kann losgehen. Nintendo und Illumination könnten hier etwas Großartiges erschaffen! Seht euch den zweiten Trailer unten an, es ist die Variante mit deutschen SynchronsprecherInnen. Dazu gibt es eine Aufzeichnung des Nintendo Direct.

Dort kamen wie erwartet zunächst Shigeru Miyamoto, Chris Meledandri und die SprecherInnen zu Wort. Anya Taylor-Joy spricht Peach und Seth Rogen übernimmt Donkey Kong. Am Rande: 2021 gab es Gerüchte, Seth Rogen würde an einem Donkey-Kong-Film arbeiten. Es ist wohl der Mario-Bros-Film.

Zurück zu diesem. Der neue Trailer ist erneut vollgepackt mit Fan-Service, Easter-Eggs, Cameos und Referenzen. Die offensichtlichsten habt ihr natürlich auch gesehen, allen voran die legendäre Rainbow-Road am Ende des Videos. Aber was gab es sonst noch zu sehen?

Habt ihr Cranky Kong gesehen? Den rosafarbenen Yoshi? Funky Kong auf der Rainbow-Road? Diddy und DIxie Kong im Publikum? Die Strahlträger, auf denen Donkey Kong herumklettert – natürlich eine Anspielung auf die Donkey-Kong-Spiele. Habt ihr Shy Guy in Bowsers Armee entdeckt? Und das Outfit von Peach im Schloss, das auf ihrem Anzug aus Mario Kart Wii basiert. Kann Peach „Galaxien“ sagen, ohne dass wir an Super Mario Galaxy denken? Kaum.

Am 23. März 2023 geht der Film in Deutschland an den Start.

Der deutsche Trailer:

Mehr als 25 Easter Eggs:

Alle Cameos von GameXplain:

Die gesamte Präsentation:

Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination Entertainment