Die Slice-of-Life-Simulation The Garden Path erscheint im Frühling 2023

Die Slice-of-Life-Simulation The Garden Path wird laut Mitteilung des Entwicklers carrotcake im Frühling 2023 digital für Nintendo Switch im eShop und für PCs erscheinen.

Weit entfernt von eurem alten Leben findet ihr euch in einer neuen Wildnis wieder, ein Leben, wie es einst in den dichten Wäldern gelebt wurde und nur darauf wartet, erneut entdeckt zu werden. The Garden Path ist eine ruhige Lebenssimulation, die Nachdenklichkeit zelebriert und euch an einen versteckten Ort entführt, den ihr nach Belieben ausbauen und gestalten könnt.

Die Zeit läuft im Einklang der realen Welt und in jeder Jahreszeit warten neue Begegnungen und Geschichten auf euch. Ihr entscheidet, in welchem Tempo ihr den Spielfluss erlebt. Zieht ihr es vor, den Blumen beim Wachsen zu beobachten, dann verweilt im Garten. Oder ihr verlasst diese gemütliche Welt nach dem Gießen und erlebt am nächsten Tag vielleicht eine Überraschung, wenn die Pflanzen bereits blühen sollten.

Die atemberaubende Spielwelt ist handgezeichnet und lädt euch mit ihrer Ästhetik und einem originellen Soundtrack dazu ein, den stressigen Alltag für eine Zeit zu vergessen.

Der entspannende Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: The Garden Path, carrotcake