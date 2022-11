Hotel Barcelona: Trademark zum Horror-Projekt von Suda51 und Swery65 wurde registriert

Wie VGC herausgefunden hat, hat sich White Owls bereits am 25. März 2022 zwei Trademarks zu „Hotel Barcelona“ und „Death Game Hotel“ gesichert. Am 27. Oktober wurden die internationalen Markenanmeldungen vorgenommen, die derzeit noch anhängig sind.

Es ist das erste Mal seit über einem Jahr, dass wir von Hotel Barcelona hören. 2019 kündigten Goichi „Suda51“ Suda (No More Heroes) und Hidetaka „Swery65“ Suehiro (Deadly Premonition) ein solches Projekt an, ohne allerdings konkret zu werden. Eine offizielle Ankündigung steht nach wie vor aus.

In diesem Beitrag von 2019 nannte der Autor die beiden aufgrund ihrer innovativen (und oft kommerziell nicht sehr erfolgreichen) Spielideen „Querdenker“ – so schnell entwickelt sich Sprache. Schon 2018 hatte man die Zusammenarbeit beschlossen, doch die Ideen dazu, so sagte man 2019, sind in Vergessenheit geraten, nachdem man sich betrunken hatte. Klingt witzig, aber wer den beiden auf Social-Media-Kanälen folgt, weiß: Könnte schon wahr sein…

Möglicherweise hat man sich aber doch erinnert. Die Trademarks deuten jedenfalls darauf hin, dass es möglicherweise bald konkreter werden könnte. Im Juli 2021 verrieten die beiden Querdenker, dass man das Projekt immer noch realisieren wolle und alle zwei bis drei Monate Kontakt habe.

