Hotel Barcelona: Suda51 und Swery65 versuchen immer noch, das Horror-Projekt zu realisieren

Hotel Barcelona. Wer jetzt an Goichi “Suda51” Suda und Hidetaka “Swery65” Suehiro denkt, Hut ab! Dann erinnert ihr euch an diesen Tag im Jahre 2019. Sie kündigten damals ein gemeinsames Projekt an. In diesem Beitrag von 2019 nannte der Autor die beiden aufgrund ihrer innovativen (und oft kommerziell nicht sehr erfolgreichen) Spielideen „Querdenker“ – so schnell entwickelt sich Sprache.

Ja, aber was ist denn nun mit Hotel Barcelona? Schon 2018 hatte man die Zusammenarbeit beschlossen, doch die Ideen dazu, so sagte man 2019, sind in Vergessenheit geraten, nachdem man sich betrunken hatte. Klingt witzig, aber wer den beiden auf Social-Media-Kanälen folgt, weiß: Könnte schon wahr sein…

Es war ein etwas seltsamer Livestream, den Suda und Swery65 da 2019 veranstalteten. Es passt ins Gesamtbild, dass man bei „Devolver Digital“ (diesen Publisher nannten beide als Wunschkandidaten) umgehend dementierte, etwas von diesem Spiel zu wissen. Bei Twitter bat man darum, dass Suda und Swery ihr Spiel pitchen. „Nennen Sie uns Zeit und Ort, meine Herren.“

Kontakt alle zwei bis drei Monate

Und was ist nun aus dem Projekt geworden? In einem Reddit AMA (via VGC) zum in dieser Woche veröffentlichten The Silver Case 2425 wollten das auch die Fans wissen. „Ich kontaktiere Swery65 selbst jetzt während COVID etwa alle zwei bis drei Monate, um zu erörtern, wie wir Hotel Barcelona wahr werden lassen können“, so Suda. „Es hängt wirklich vom Timing ab, da es stark von der Arbeit beeinflusst wird, die ich derzeit mache.“

Mit anderen Worten: Er hat viel zu tun und Swery scheint die Sache auch nicht so richtig voranzutreiben. Und glaubt man Devolver Digital, hat Hotel Barcelona sowieso noch keinen Publisher. Ist es mehr als eine Idee? Das wissen auch heute nicht.

